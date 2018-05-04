В Уфе рабочие "Промсвязи" выступили против ликвидации прибыльного завода

О ликвидации производства прибыльного предприятия Медиакорсети рассказал главный конструктор завода "Промсвязь" Алексей Подковыров. По его словам, тревожные слухи об этом появились еще в ноябре прошлого года. Тогда же сменили директора предприятия и поставили на его место Дмитрия Тимкина, экс-директора по кадрам “Башинформсвязи”.

Работники завода, опасаясь подтвержения слухов, написали письмо Владимиру Путину, но в правительстве посчитали, что этим вопросом должны разобраться в регионе, и письмо было спущено вниз. После этого в “Ростелекоме” дали официальный комментарий, где сообщили, что дальнейшее существование производства завода считают нецелесообразным.

После этого имущество завода было выставлено на продажу. Как рассказывает Алексей Подковыров, 11 мая состоится заочное голосование акционеров предприятия, где решат судьбу более 50 процентов имущества завода.

- Так как основным собственником является “Ростелеком”, продажу этой части имущества можно считать решенным, - добавляет наш собеседник.

- Нам непонятно, почему вообще “Ростелеком” решил остановить производство завода, который зарабатывает деньги, выигрывает тендеры. Если они хотят прибыли, то удачнее было бы продать завод полностью “Ростеху", - удивляется Алексей. – Тогда как в правительстве страны говорят о развитии промышленности, в Уфе ликвидируют один из самых успешных заводов.

По словам главного конструктора, в последние три года “Промсвязь” ни разу не уходил в убыток. А в 2016 году заработал почти 1 млн чистой прибыли на каждого сотрудника.

В мае этого года “Промсвязь” празднует свой 75-летний юбилей. А через месяц уволят около 200 рабочих завода (всего сотрудников завода примерно 250 человек). Две недели назад они обратились к Рустэму Хамитову с просьбой остановить ликвидацию производства.

— Мы, коллектив завода «Промсвязь», просим Вас о помощи в остановке такой ликвидации, считая, что производство электроники крайне необходимое направление промышленности России, выступить гарантом в передаче завода профильной корпорации, заинтересованной в развитии производства гражданской электроники, например ГК «Ростех». Просим поскорее посетить наш завод, поговорить с коллективом, убедиться, что у нас есть желание и возможности к дальнейшему развитию, - говорится в письме главе республики.