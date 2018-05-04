Россия приняла стратегию развития отечественного автопрома до 2025 года
Кабинет министров Российской Федерации утвердил стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года.
Документ опубликован на сайте правительства России. Об этом пишет портал rns.online.
Пояснительная записка к документу гласит, что целью стратегии является разработка регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий, которые сделают российский автопром конкурентоспособным на мировом рынке.
Новая стратегия развития отечественного автопрома предусматривает реализацию таких задач, как покрытие российскими автозаводами 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику. Также планируется увеличить объемы продаж автомобильной техники и ее компонентов за границу.
Необходимо нарастить технологические компетенции российских автогигантов. Сделать это можно посредством углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%.
Правительство РФ надеется, что российские автопроизводители смогут выполнить пункт стратегии, касающийся выведения на рынок «продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта и газомоторной техники». Спрос на последнюю нужно стимулировать отдельно. Необходимо также создать инфраструктуру для организации послепродажного обслуживания машин.
Стратегия включает в себя создание технологических консорциумов, которые станут одним из ключевых механизмов увеличения производственного и научного потенциала в России. По задумке разработчиков документа, консорциумы будут «консолидировать усилия страны, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций». Целью является «освоение новейших технологий и выведение на рынок продукции с новыми свойствами».
Успешное выполнение всех вышеперечисленных условий позволит обновить российский парк автотранспортных средств всех типов. В государстве появится новая линейка продукции с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств). Благодаря этому начнут расти инвестиции в развитие производства машин и автомобильных компонентов на территории России, сообщается в пояснительной записке.