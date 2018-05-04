Россия приняла стратегию развития отечественного автопрома до 2025 года

Документ опубликован на сайте правительства России. Об этом пишет портал rns.online.

Пояснительная записка к документу гласит, что целью стратегии является разработка регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий, которые сделают российский автопром конкурентоспособным на мировом рынке.

Новая стратегия развития отечественного автопрома предусматривает реализацию таких задач, как покрытие российскими автозаводами 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику. Также планируется увеличить объемы продаж автомобильной техники и ее компонентов за границу.

Необходимо нарастить технологические компетенции российских автогигантов. Сделать это можно посредством углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%.

Правительство РФ надеется, что российские автопроизводители смогут выполнить пункт стратегии, касающийся выведения на рынок «продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта и газомоторной техники». Спрос на последнюю нужно стимулировать отдельно. Необходимо также создать инфраструктуру для организации послепродажного обслуживания машин.

Стратегия включает в себя создание технологических консорциумов, которые станут одним из ключевых механизмов увеличения производственного и научного потенциала в России. По задумке разработчиков документа, консорциумы будут «консолидировать усилия страны, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций». Целью является «освоение новейших технологий и выведение на рынок продукции с новыми свойствами».