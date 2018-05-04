Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Россия приняла стратегию развития отечественного автопрома до 2025 года
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Россия приняла стратегию развития отечественного автопрома до 2025 года

Сегодня, 16:48Общество
Читайте
также
Как жители Уфы с 1 мая будут получать зарплату, отдыхать и гнать самогон
Зрителей трясло от бессилия: Хабенский в Уфе показал свой фильм “Собибор”
Казнить нельзя помиловать: В Уфе прошла дискуссия о смертной казни