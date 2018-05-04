Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Некрасивое дело: Как в Башкирии салон красоты пал жертвой рейдеров
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a1%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd+%d0%9b%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%8f

Некрасивое дело: Как в Башкирии салон красоты пал жертвой рейдеров

Сегодня, 13:21ОбществоМарат ГареевФото: mkset.ru
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Зрителей трясло от бессилия: Хабенский в Уфе показал свой фильм “Собибор”
Казнить нельзя помиловать: В Уфе прошла дискуссия о смертной казни