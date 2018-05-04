Из бюджета Башкирии выделили 1,45 миллиарда рублей на дорогие лекарства

На прошедшем 3 мая заседании президиума правительства Башкирии министр зравоохранения республики Анвар Бакиров заявил, что ежегодно поставляется лекарств на сумму 1,2 миллиарда рублей ежегодно. Речь идет о дорогостоящих препаратах, используемых, в том числе, для лечения людей с орфанными (редкими) заболеваниями.

- Дополнительно из бюджета Башкирии выделено на 2018 год 1,45 миллиарда рублей на эти цели. При этом по сравнению с 2014 годом количество пациентов с орфанными заболеваниями выросло на 28%, – заявил министр.

Напомним, что орфанные заболевания – это редкие болезни, лечение которых зачастую требует огромных затрат. Курсы лечения по стоимости могут достигать десятков миллионов рублей. Больные не могут этого себе позволить, поэтому лечение таких заболеваний происходит за государственный счет.