Врачам Башкирии подарили много зеркал, но нужны еще пижамы, посуда, обувь и крем

Сегодня, 4 апреля, на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о первых результатах вчерашнего обращения с просьбой о материальной помощи к жителям республики.

Она пояснила, что на почту минздрава, которая вчера была указана в сообщениях, поступило более 20 сообщений, а также было много сообщений на вацап и телефоны. Многие люди готовы помочь вещами, некоторые предложили оплатить счета на приобретение необходимых для медиков и пациентов вещей.

- Как ни странно, больше всего поступило предложений о предоставлении зеркал в полный рост, так что мы уже вполне можем сделать зеркальный зал, - пошутила Ирина Кононова.

Она объяснила, для чего нужны вещи. Уточним, что речь идет не о медоборудовании и медикаментах, а об одежде, обуви и других предметах обихода, на которые средства из регионального и федерального бюджета не выделялись, однако без таких вещей тоже не обойтись.

Во-первых, предметы обихода необходимы в новых обсерваторах, где будут находиться люди, изолированные на 14 дней карантина. Во-вторых, нужны предметы обихода также и для медиков, наблюдающих за ними, ведь они также не имеют права покидать медучреждения, чтобы не стать невольными переносчиками инфекции.

По словам Ирины Кононовой, сейчас ощущается необходимость в хлопчатобумажных пижамах, халатах и сорочках (обязательно хлопчатобумажные, а не трикотажные), а также в обрабатываемой резиновой обуви для изолированных пациентов и медиков (типа сланцев), одноразовой посуде с крышками для них, поскольку им ничего нельзя получать из-за пределов обсерваторов.

Требуются также косметические товары для пациентов и медиков - влажные салфетки, жидкое мыло и крем с пантенолом, крем для рук, шампуни, бумажные полотенца.

Нужны также рации для медперсонала, стиральные машины, фены, утюги, гладилтные доски и сушилки для белья, термос, термоспоты , электрические чайники.

Более подробный список будет опубликован на сайте минздрава Башкирии