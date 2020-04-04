— Все медицинские организации республики сделали два входа: один для здоровых людей, другой для тех кто обращается по заболеваемости, в том числе с признаками респираторных заболеваний. Мы убедительно просим не приходить тех, у кого есть температура. Но самочувствие бывает нормальным, а обращаются по другому поводу — поэтому у нас установлены блокпосты — специальные входные фильтры. Там есть антисептик, термометрия и обязательно спрашивают, был ли посетитель за пределами России за последние 14 дней, прибыл ли он из другого субъекта России, где за последние 14 дней были зарегистрированы случаи заражения, — подчеркнула Ирина Кононова.