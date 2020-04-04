В Башкирии изменят указ о сопровождении малышей и пожилых при госпитализации
Об этом сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова на брифинге ведомства.
— Мы направили свои предложения по изменению указа — он сейчас дорабатывается в региональном штабе, в том числе — по вопросам сопровождения маленьких пациентов законными представителями при выписке или госпитализации, а также пожилых людей, которым требуется помощь родственников. Эти вопросы мы постарались предусмотреть, но окончательный проект указа мы пока еще не видели, — отметила Ирина Кононова.
Также она прокомментировала вопрос по уходу за пожилыми пациентами и лицам, осуществляющим уход за ними:
— Мы призываем родственников написать простую гражданскую доверенность без нотариального заверения. Для тех, кто привлекается со стороны, должны быть заключены договоры — к сожалению, в обычной жизни мы этого не делаем, но это нарушение наших гражданских отношений.