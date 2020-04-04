В Башкирии изменят указ о сопровождении малышей и пожилых при госпитализации

— Мы направили свои предложения по изменению указа — он сейчас дорабатывается в региональном штабе, в том числе — по вопросам сопровождения маленьких пациентов законными представителями при выписке или госпитализации, а также пожилых людей, которым требуется помощь родственников. Эти вопросы мы постарались предусмотреть, но окончательный проект указа мы пока еще не видели, — отметила Ирина Кононова.

Также она прокомментировала вопрос по уходу за пожилыми пациентами и лицам, осуществляющим уход за ними: