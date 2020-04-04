Удачная покупка: уфимец выиграл в лотерею 1,8 млн рублей

Как сообщает «пресс-служба Столото», уфимец выиграл в лотерею «Рапидо». Он стал участником 180800 тиража государственной лотереи и выиграл суперприз в размере 1 803 996 руб.

Победителя ждут для оформления выигрыша. Из-за действия режима изоляции срок мужчина может обратиться за ним в течение 3,5 лет.