Самоизоляция Белорецка: въезд в город со стороны Уфы ограничен полицейскими патрулями

Также ограничен въезд в Белорецк через Ломовку. Напомним, два дня назад было введено ограничение движения автотранспорта по территории всего Белорецкого района, а въезды со стороны Магнитогорска и Учалов начали патрулировать полицейские.

Напомним, в Белорецке открыта горячая линия по вопросам, связанным с режимом самоизоляции: вопросы принимаются по телефону 3-41-59 с 9 до 21 часов без выходных. Сообщения можно написать в WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8-905-004-65-13, а также отправить по электронной почте virus-belor@yandex.ru. Анонимные вопросы и содержащие ненормативную лексику рассматриваться не будут.