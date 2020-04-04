Погода поддерживает самоизоляцию: в Башкирию идут дожди со снегом

Весенние перепады температуры в ближайшие дни станут более резкими. Если в субботу-воскресенье температура воздуха днем составит +6…+13°, то в понедельник 6 апреля температура воздуха ночью упадет до -2°, днем — 0…+5°.

Кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, ночью в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.