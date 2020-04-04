Партия ветеранов России открыла горячую линию для сигналов о ценах и других проблемах

Накануне, 3 апреля, политическая партия «Партия ветеранов России» и организационный комитет Общероссийского общественного движения «Ветераны России» опубликовали обращение к главам субъектов российской федерации, гражданам и общественным организациям. Предлагаем читателям ознакомиться с его содержанием.

«Уважаемые соотечественники, коллеги и друзья!

В обращении Президента России Владимира Путина от 02 апреля 2020 года приоритетом предложенных мер является сохранение жизни и здоровья людей.

Мы считаем, что в эту работу самым активным образом должны быть включены, наряду с федеральными органами власти, и главы субъектов Российской Федерации, чтобы они в полной мере брали на себя ответственность на местах и в зависимости от развития ситуации в своих регионах создавали такие условия, которые не остановят работу не только непрерывных производств и объектов жизнеобеспечения, но и всей региональной экономики в целом.

В тоже время нужно понимать, как крайне болезненны для общества и каждого конкретного человека «перегибы на местах» со стороны муниципальных, государственных и правоохранительных органов. Необходимо подчеркнуть, что в связи с борьбой по недопущению распространения коронавируса права человека не должны нарушаться.

Ограничение свободы передвижения, режим самоизоляции в нынешних условиях насущная потребность, как доля взаимной ответственности власти, граждан и бизнеса.

Наше Отечество в эти дни столкнулось с серьезнейшими экономическими трудностями. Инфляция, которая из-за падения цен на нефть вышла на достаточно высокий уровень, срывает наши социальные и экономические решения, подрывает благосостояние людей, сводя на нет усилия как молодых работников, только начинающих свой трудовой путь, так и пенсионеров, не имеющих дополнительных доходов. Подешевевший рубль угрожает благополучию десятков миллионов наших людей, поэтому покончить с инфляцией означает освободить всех российских граждан от тирании растущих цен. Остановка работы самозанятых, сферы малого и среднего бизнеса – это угроза массовой безработицы, несчастья и личных бед.

В текущих условиях все мы, граждане Российской Федерации, должны вернуться к той основной идее, на которой построено наше общество и сама наша нация - люди, действуя совместно и солидарно, могут свершить такое, о чем они не могли бы и мечтать, действуя врозь.

Мы предлагаем главам субъектов Российской Федерации на период введенного карантина рассмотреть не только меры, касающиеся моратория на налоговые проверки малых и средних предприятий и налоговых льгот в отношении них, программ кредитования и отсрочки арендных платежей, но и компенсации доходов гражданам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, в том числе за счет средств региональных и местных бюджетов, а не только за счет средств работодателей. Также запустить работу индивидуальных предпринимателей и малых предприятий в сфере услуг, например, оборудовать автомойки специальными средствами по дезинфекции автотранспортных средств, разрешить работу сервисных служб по ремонту автомобилей и оборудовать кордоны по дезинфекции всех въезжающих транспортных средств в города и населённые пункты; разрешить ремонтно-строительные работы в области дачного и индивидуального жилищного строительства и т.д.

В целях противодействия финансовым спекуляциям продуктами питания, товарами первой необходимости и медикаментами призываем всех граждан нашей страны участвовать во Всероссийском Народном контроле, для организации которого Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» и Организационный комитет Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» запустил «Горячую линию», по которой все письма и отклики наших граждан по различным проблемным вопросам, связанным с распространением коронавируса, требующим реагирования будут направляться в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и силовые ведомства для незамедлительного принятия решений.

Нам всем пора осознать, что Великой нации присущи Великие устремления и мы не обречены, на неизбежный упадок.

В связи с чем, предлагаем общественным организациям, организациям ветеранского толка и движений вне зависимости от политических и идеологических взглядов подключиться к народному контролю по сложившейся ситуации во всех субъектах Российской Федерации, задействовать региональные отделения и все необходимые силы.

Безотлагательно, мы направим обращения руководителям регионов Российской Федерации и общественных организаций и движений с призывом к гражданскому обществу максимально активизироваться по всем направлениям в борьбе с коронавирусом.

«Горячая Линия» Народного Всероссийского контроля, оперштаб:

8(495)-969-4767.