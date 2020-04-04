Лица Победы. Афанасий Солнышкин: Получил контузию, но остался на поле боя

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Солнышкин Афанасий Петрович. 1920 года рождения.

Из наградного листа:

«Товарищ Солнышкин в боях против немецко-фашистских захватчиков проявил образцы мужества, отваги и героизма. В боях за хутор Вишневский товарищ. Солнышкин, двигаясь вместе с передовой наступательной ротой, обнаружил 3 станковых пулемета, которые мешали продвижению нашей пехоты, после ведения огня батареей эти цели были уничтожены. Пехота выполнила задачу. В боях за селение Розенталь Запорожской области 25 октября 1943 года обнаружил одну артиллерийскую и две минометных батареи противника.

В боях 28 октября 1943 года, действуя совместно с пехотой, выдвинулся на передний край, где сумел разведать передний край противника, его узлы сопротивления, проволочное заграждение и минные поля. Будучи контуженным, остался на поле боя и продолжал выполнять поставленную боевую задачу, разведывая все новые цели. Этим самым дал возможность нашей артиллерии уничтожать противника, прочищая путь нашей пехоте.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды

В боях с 19 по 22 февраля 1945 года в Латвийской ССР, находясь на наблюдательном пункте батареи в боевых порядках пехоты под непрерывным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника, вел непрерывное наблюдение за противником и обнаружил 11 целей. Корректируя огонь батареи с наблюдательного пункта, подавил огонь минометной батареи, уничтожил 3 станковых пулемета и 10 гитлеровцев. В результате чего поддерживаемые стрелковые подразделения овладели железнодорожным полотном и закрепились на нем.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени».

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