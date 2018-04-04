В Башкирии отец выкрал из дома 5-летнюю дочь: следователи просят помочь

В Следкоме по данному факту уже возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство». Следователи обращаются ко всем, кто располагает какими-либо данными о случившемся (о лицах, причастных к совершению преступления; месте нахождения ребенка; используемом транспортном средстве) сообщить по телефонам: 8 (347) 272-11-56, 8 (347) 251-75-07 – дежурный следователь или по телефону 02.

Приметы: на вид 5-6 лет, рост около 110 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, длинные, глаза серо-зеленые, нос прямой, губы средние, девочка постоянно покашливает (нервное).

Была одета в: серое спортивное трико с белыми широкими лампасами по бокам, голубые носочки и сиреневая кофта с длинными рукавами с изображением городского пейзажа спереди. Одежда по виду маловата.