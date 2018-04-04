В Башкирии нашлись пропавшие мама с дочкой

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Их нашли в другом городе республики.
Маму Чекрыжеву Лейсян Фанисовну и ее дочку Анастасию нашли в другом городе почти через месяц после того, как родственница заявила в полицию о пропаже, сообщили в РОО «Поиск детей».
Маму с ребенком потеряли еще 9 марта текущего года. Сейчас они живы и здоровы, и территорию Башкирии не покидали.
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