Уфимцы могут проголосовать за «Аллею Славы»

На сайте проекта «Аллея Славы» началось голосование по бесплатной высадке деревьев. Уфимцы смогут внести свой вклад в озеленение города и увековечить память героев Великой Отечественной войны.

В 2017 года Уфа вошла в пятерку победителей путем голосования, оказавшись в списке с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Тулой. В мае высадили деревья в сквере 50-летия Победы – появилось 600 насаждений, среди которых туи, можжевельник и клены.