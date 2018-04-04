Политтехнолог из Уфы рассказал, как будет жить после побега из России

Бывший член башкирского отделения «Молодой гвардии Единой России» Константин Чадлин получил политическое убежище в Эстонии, власти которой посчитали, что на родине в отношении активиста ведется политическое преследование. Об этом сообщило «Эхо Москвы» со ссылкой на самого Константина Чадлина.

Мужчина сейчас находится в Таллине, где, по его словам, работает «менеджером среднего звена» в компании, которая бесплатно предоставила ему квартиру и машину.

Напомним, Константин Чадлин весной 2017 года незаконно пересек границу и сдался эстонским властям. Некоторое время он находился в центре для беженцев, покидать который было запрещено.

Примерно за полгода до побега Чадлин заявлял о выходе из «Молодой гвардии» и вступил в региональное отделение движения «Открытая Россия». До этого, примерно с 2015 года, Константин Чадлин находился под уголовным преследованием. В ноябре 2017 года Калининский районный суд Уфы признал его виновным в организации крупного мошенничества и приговорил к 10 годам лишения свободы заочно.

По версии следствия, Чадлин в июле 2014 года создал организованную преступную группу, целью которой было хищение денежных средств граждан. Следствие связывало Чадлина с участниками реализованной в Уфе аферы по продаже подержанных автомобилей. Пять человек, которых следствие посчитало причастными к незаконным сделкам, были осуждены и получили реальные сроки.

После побега Чадлина, в региональном отделении «Открытой России» уголовное преследование в отношении него поначалу назвали «политически мотивированным», однако в дальнейшем «Открытая Россия» больше на эту тему ничего не комментировала.

Впрочем, вышедшая из движения Мария Баронова неоднократно отмечала, что помогает Константину Чадлину, которого все «откровенно бросили», собирает для него денежную помощь и что ей удалось доказать, что преследование бывшего «путинца» было политически мотивировано.

После окончания судебного разбирательства, на которое, судя по данным на сайте суда, не явились ни потерпевшие, ни свидетели, сообщалось, что приговор может быть исполнен, когда правоохранительные органы найдут Чадлина и доставят его в Россию. Однако теперь власти Эстонии должны будут обеспечить активисту защиту.

Чадлин рассказал, что планирует в ближайшее время «учить эстонский язык, совершенствовать свой английский» и заниматься продвижением современных интернет-технологий.

- Находясь физически на территории Евросоюза, я узнал, что, оказывается, очень много людей, занимающихся бизнесом в России, живут здесь, ищут партнеров для работы на российском рынке в Евросоюзе и предпочитают встречаться и решать свои бизнес-вопросы тоже на территории Евросоюза, не возвращаясь в Россию, - рассказал Константин.