ОНФ в Башкирии обнаружил картельный сговор в поставках школьного питания
Сегодня, 17:50ОбществоМарат Гареев
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УФАС возбудил дело: таким поставкам Управление уделяет особое внимание.
Республиканское Управление ФАС возбудило дело по признакам сговора между двумя крупными фирмами, оказывающими услуги по социальному питанию.
Эти компании неоднократно участвовали в аукционах на поставки продуктов питания в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. При этом они координировали свои действия, то есть, речь как раз идет о сговоре.
В УФАС по Башкирии отметили, что конкурсам на поставки питания в социальные учреждения в ведомстве уделяют особое внимание. Общероссийский народный фронт (ОНФ) принимает в этой работе активное участие.
Сомнительные закупки в сфере питания в Башкирии активисты Народного фронта выявили осенью 2017 года, сообщил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.
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