Близнецы Валиуллины из Уфы получили 4 диплома престижной олимпиады на двоих

Всех побед не перечесть

К высоким наградам уфимским самородкам не привыкать - братья неоднократные призеры региональных олимпиад по нескольким предметам, но главное увлечение их жизни - точные науки – физика и математика. При этом и награды близнецы разделили по-братски: Альберт стал победителем олимпиады по физике и математике, а Артур вошел в число призеров по этим же предметам. Сразу четыре диплома на двоих – это ли не выдающийся результат?

Главным своим достижением братья Валиуллины считают многочисленные победы в школьных и вузовских олимпиадах всех уровней по физике и математике.

Сколько у них на двоих наград, затрудняются сходу перечислить и сами выпускники.

– В восьмом классе я попал на республиканскую олимпиаду по физике и математике за девятый класс. В девятом – по физике был на втором месте в регионе, а по математике просто стал призером регионального этапа региона, – перечисляет Артур. – В десятом классе я попал уже на российский этап по физике, а в этом году – и по физике, и по математике на Россию.

– В девятом классе по математике я стал победителем региона, для российского этапа до победы не хватило двух баллов, по физике – призером, - говорит Альберт. – В десятом классе по физике тоже стал призером региона, а по математике до российского этапа не хватило одного балла. В этом году тоже стал призером по физике, в списке я сразу за Артуром, он первый, я второй, так что попал на Россию. А по математике мне чуть-чуть не хватило до российского этапа, я только призер.

Позже выясняется, что за плечами парней также участие и победы в олимпиадах по непрофильным для них предметам, в том числе по русскому языку и информатике. По словам самих мальчишек, им легко даются любые задания, где нужно применить логику.

– У них очень сильная, железная логика, - подтверждает отец талантливых ребят Радик Сафуатович. - Если они что-то доказывают, то очень аргументировано. Где-то удается их переубедить, а где-то сам соглашаешься. Меня они перегнали уже по всем параметрам. Я максимально занимал первое место в городской олимпиаде по математике в провинциальном городке в Татарии. Да и по росту сыновья обогнали, широкоплечие, спортивные.

Но это не значит, что для достижения результатов ребятам не приходится прилагать усилий. Каждое лето, когда другие школьники отдыхают на каникулах, близнецы отправляются в математический лагерь в Белорецк, где с талантливой молодежью занимаются самые известные в стране учителя. Занимались ребята и в межрегиональной научно-образовательной школе при МГУ «Лифт в будущее» в Звенигороде.

– Иногда хочется, чтобы у ребят было побольше свободного времени, ездили бы на каток, - признается отец парней. – А так все школьники отдыхают, а у наших то олимпиада, то подготовка. У всех каникулы, а наши куда-то уезжают учиться. Мы их не заставляем, это их инициатива, желание, стремление.

Удивительно, но родители самородков не имеют никакого отношения ни к математике, ни к физике. Отец бизнесмен, а мама домохозяйка. И, как признаются родственники, они ничего не делали для того, чтобы развить в близнецах столь яркий математический и физический таланты – сыновья родились с неординарными задатками.

- Именно для таких одаренных детей в Уфе шестой год и проводится это интеллектуальное состязание, - рассказывают в фонде «УРАЛ». – Талантливых ребят следует поддерживать, в том числе и материально, ведь это будущее страны.

- Возможностью учиться в МГУ, которую дает победа в олимпиаде «Покори Воробьевы горы!», сыновья заинтересовались после приезда в Уфу Степы Комкова – выпускника той же гимназии, ставшего в 2012 году абсолютным чемпионом этого соревнования для умников, – рассказывает мама близнецов Лариса Расимовна.

Напомним, Степан Комков, единственный в России получивший тогда в олимпиаде «Покори Воробьевы горы!» сто баллов по математике, сегодня учится на третьем курсе на самом сложном факультете МГУ – мехмате, и преподаватели считают его одним из самых талантливых студентов.

- С каким восторгом они с ним общались! – говорит г-жа Валиуллина. - Он рассказал, что очень рад, что остановил свой выбор именно на главном университете страны.

Двойной удар

В детстве братья Валиуллины, как и все мальчишки, любили пошалить. Правда, как ни мечтала старшая сестра Регина, что похожие как две капли воды малыши разыграют кого-нибудь из знакомых, своим удивительным сходством близнецы ни разу не воспользовались.

Любимой игрушкой Артура и Альберта был конструктор «Лего». Мальчики собирали из деталей машинки, у которых открывались дверки и капоты. Причем каждый из них мог без труда создать копию любой сложной конструкции, только что собранной братом, лишь взглянув на образец.

– Они умели играть вдвоем, так что никто больше им не был нужен, - вспоминает мама братьев. – Я боялась, если хоть на минуту возникала тишина, значит, они уже шкодят. Вдвоем это у них получалось очень быстро. Нужно срочно было бросать все дела. Однажды купила себе дорогую помаду, убрала в стенку, за стекло. А они умудрились достать ее и разукрасить всю стену за считанные секунды.

В шесть лет братья поступили в детскую хоккейную школу на базе команды «Салават Юлаев». Тренировки занимали все свободное время.

– В первом и втором классе на выполнение домашних заданий у них оставался только час, - говорит Лариса Валиуллина. – Пока сыновья самостоятельно делали уроки, я сидела возле них, чтобы они тихо не ушли играть.

Спустя три года стало ясно, стать звездами профессионального хоккея мальчишкам не суждено, но любовь к спорту осталась. Парни уверенно стоят на коньках и в свободное время не прочь погонять шайбу в хоккейной коробке.

Еще одно спортивное увлечение близнецов – шахматы. Играть их научил дедушка. Мальчишки увлеклись настолько, что уговорили родителей отдать их в шахматный кружок. Успех не заставил себя ждать: братья Валиуллины быстро обогнали в мастерстве своих ровесников и получили спортивные разряды.

– Наверно, самая большая победа была, когда они обыграли дедушку. Там было столько радости! – улыбается мама близнецов. – Он однажды спросил меня: «Как с ними играть – жалеть или по-настоящему?», а потом все время быстро их обыгрывал. А после девяти лет уже они постоянно побеждали.

А вот друг с другом братья стараются не играть. Дух соперничества и выяснения, кто из них лидер, Артуру и Альберту чужд.

– У нас постоянно выходит ничья, - рассказывает Артур. – Поэтому теперь, если участвуем в турнире, и приходится играть друг с другом, мы либо сделаем пару ходов и объявляем ничью, либо просто звоним судье и говорим, что не придем. Мы не занимались шахматами серьезно уже два с половиной года. А в этом году решили сыграть в турнире, так можно было получить приз. Я выиграл!

– А я два года назад занял второе место на чемпионате республики, а в этом году был третьим, - говорит Альберт. – Играл для удовольствия, приглашали участвовать в соревнованиях Приволжского федерального округа, но я отказался.

ЕГЭ – это просто

Пожалуй, и это признают сами ребята, школьные успехи братьев Валиуллиных были бы не столь заметны, не попадись им на жизненном пути достойные учителя. Школа-гимназия № 93 в Уфе славится сильным педагогическим составом далеко за пределами Башкирии.

– Я не знаю, кто создавал этот коллектив, но это действительно школа олимпиадников, - с гордостью рассказывает мама юношей Лариса Расимовна. – Пока есть такие учителя, про которых знает весь город, даже Россия, школа будет процветать. Причем здесь сильный состав не только по техническим предметам, но и по гуманитарным. Нам повезло, что мы относились к гимназии по месту жительства. В начальных классах мальчишек учила Надежда Михайловна – педагог от Бога. Я благодарна учителям по всем предметам, ведь дети должны быть развиты разносторонне.

Любовью к физике братья обязаны классному руководителю – Татьяне Михайловне Жиляевой, а отличным результатам по математике – Александру Викторовичу Столярову.

– До восьмого класса у нас преподавала другая учительница, потом она уволилась, – рассказали ребята. – Так мы попали к Татьяне Михайловне и Александру Викторовичу. Вначале он занимался с классом пропущенным материалом. Он казался нам таким строгим! По итогам первой четверти в классе было 14 двоек и одна единица. А сейчас у нас в группе одна тройка. Мы оказались с ним на одной волне, понимаем все с одного раза. Сами заметили, что уровень знаний на голову повысился. Раньше мы даже в классе особо не выделялись.

Уже два года подряд Артур и Альберт Валиуллины являются лауреатами стипендии главы Башкортостана для особо одаренных учащихся. Из ста одаренных детей, удостоенных высокой награды, шестеро – ученики гимназии № 93, причем пятеро из стипендиатов учатся в одном классе – в 11 Б.

По словам близнецов, школьная нагрузка им вполне по силам.

– Вдвоем заниматься куда проще, - признаются они. – Если один что-нибудь не понимает, другой быстренько объяснил. Двоих сразу редко заклинивает.

Ночной кошмар и причина нервных срывов большинства их ровесников – единый госэкзамен – вызывает у близнецов улыбку.

– Ой, ЕГЭ? – удивляются ребята. - Это же очень просто, не интересно и не страшно. У нас как минимум три диплома первой степени по вузовским олимпиадам, так что сто баллов по ЕГЭ мы себе обеспечили. Чтобы результат засчитали, нам нужно набрать всего 65 баллов. Скорее всего, скоро мы получим диплом и по русскому языку за олимпиаду первого уровня от Высшей школы экономики.

Хотя в мистическую связь между близнецами братья не верят, по большинству вопросов их мнения и вкусы совпадают.

– Они не просто два брата, но и два друга, - говорит Лариса Валиуллина. – У них много приятелей по школе, но ближе, чем брат, никого нет. Мне бы очень хотелось, чтобы они поступили в один вуз. Мы чувствуем, что нужны МГУ как ученики, они ищут таланты по России. Рада, что дети увидели этот вуз.