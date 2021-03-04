Горный университет поднялся на рекордное место в международном рейтинге вузов

Санкт-Петербургский горный университет занял 12 место в дисциплине «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность» по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS). Такой результат стал лучшим за всю историю участия российских высших учебных заведений в международных рейтингах.

Quacquarelli Symonds занимается ранжированием высших учебных заведений. 4 марта компания опубликовала обновленные рейтинги по 51 предмету. При их составлении специалисты QS обращают внимание на четыре фактора: мнение академического сообщества, мнение работодателей, индекс цитирования и индекс Хирша. Последний вычисляется на основе библиометрии, сообщает forpost-sz.ru. «Горный университет из года в год набирает более 90 баллов из ста возможных. Это говорит о высоком уровне доверия к нам со стороны бизнеса и о востребованности наших выпускников на краеугольных для российской экономики предприятиях», — отметил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. По его словам, в текущем году удалось сделать большой шаг вперед, несмотря на возросшую конкуренцию. «Столь высокая оценка авторитетного рейтингового агентства для нас, конечно, очень важна. Она отражает вектор развития горного университета, показывает, что мы двигаемся в правильном направлении». В этом году аналитики QS ранжировали 1453 образовательных учреждения. Почти 600 из них представлены в списке Engineering — Mineral & Mining, где традиционно участвуют университеты, которые готовят экологов и специалистов для нефтегазовых, горнорудных, геолого-разведочных организаций. Последние пять лет горный университет оказывается в списке 20 лучших вузов в этом предметном рейтинге, однако ранее никогда не поднимался выше 17 строчки. В этом году позицию удалось улучшить за счет большего количества работ, которые учёные университета опубликовали в научных журналах. Остальные показатели, например мнение академического сообщества и работодателей, остались прежними. По словам Литвиненко, глобальные рейтинги чаще всего субъективны, так как сравнивают часто несравнимые направления. Он считает, что невозможно ответить на вопрос, кто лучший специалист — журналист или начальник буровой. «В предметных же рейтингах соревнуются профильные университеты, перед которыми стоят схожие задачи. Именно поэтому для нас особенно важна та стабильность, с которой мы входим в двадцатку лучших в мире горнотехнических вузов по версии QS», — отметил Литвиненко.

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