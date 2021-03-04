Бизнесмена задержали за взятку в Мегионе

Бизнесмена задержали за взятку в Мегионе

Сегодня, 08:02ОбществоФото: pixabay.com
В следственном комитете Югры сообщили, что предпринимателя из Мегиона заключили под стражу из-за подозрений в даче взятки сотруднику отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора региона.

Как было установлено, в 2019-м году бизнесмен представлял интересы застройщиков и передал взятку в размере свыше 2,2 миллионов рублей. Была получена документация, подтверждающая, что возводимые многоквартирные жилые строения соответствуют требованиям техрегламента, энергоэффективности и оборудованы приборами учета, пишет Infox.

В итоге постройки, не соответствовавшие жилищным законам, ввели в эксплуатацию, поскольку требуемые сертификаты были получены нелегальным путем.

В настоящее время ведется расследование, устанавливаются детали преступления. Из офисов компаний следователями были изъяты относящиеся к делу документы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы