Бизнесмена задержали за взятку в Мегионе

Как было установлено, в 2019-м году бизнесмен представлял интересы застройщиков и передал взятку в размере свыше 2,2 миллионов рублей. Была получена документация, подтверждающая, что возводимые многоквартирные жилые строения соответствуют требованиям техрегламента, энергоэффективности и оборудованы приборами учета, пишет Infox.
В итоге постройки, не соответствовавшие жилищным законам, ввели в эксплуатацию, поскольку требуемые сертификаты были получены нелегальным путем.
В настоящее время ведется расследование, устанавливаются детали преступления. Из офисов компаний следователями были изъяты относящиеся к делу документы.