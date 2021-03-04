Бизнесмена задержали за взятку в Мегионе

В следственном комитете Югры сообщили, что предпринимателя из Мегиона заключили под стражу из-за подозрений в даче взятки сотруднику отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора региона.

Как было установлено, в 2019-м году бизнесмен представлял интересы застройщиков и передал взятку в размере свыше 2,2 миллионов рублей. Была получена документация, подтверждающая, что возводимые многоквартирные жилые строения соответствуют требованиям техрегламента, энергоэффективности и оборудованы приборами учета, пишет Infox. В итоге постройки, не соответствовавшие жилищным законам, ввели в эксплуатацию, поскольку требуемые сертификаты были получены нелегальным путем. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются детали преступления. Из офисов компаний следователями были изъяты относящиеся к делу документы.

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