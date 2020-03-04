Женщины в Башкирии живут дольше мужчин и больше посвящают времени учебе

По данным статистики, на момент начала 2019 года в регионе насчитывалось 2,2 миллиона женщин, что составляло 53% населения. На 1000 мужчин приходились 1133 женщины, несмотря на то, что мальчиков рождалось больше, чем девочек – 105 на 100 девочек. Соотношение мужчин и женщин выравнивается к 20 годам, в группе старшего трудоспособного возраста возникает перевес в сторону женской половины населения – на 1000 мужчин 2284 женщин.