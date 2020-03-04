«Ждем большой беды»: почему в башкирском Зауралье боятся расширения добычи золота

В Баймакском районе общественность выступила против планируемой разработки месторождения золота недалеко от известной здравницы «Талкас». В феврале в селе Тубинск состоялось несколько сходов граждан, где местные жители озвучили свои претензии к властям и к руководителям ООО «Семеновский рудник», который планирует добывать здесь драгоценный металл. Напомним, эта же организация будет заниматься санацией отходов бывшей Семеновской золотоизвлекательной фабрики. Заявление об этом и о планируемой разработке нового месторождения примерно совпало по времени.

Медиакорсеть пообщалась с активистами, ознакомилась с точкой зрения местных властей, а также выяснила у экспертов, действительно ли стоит опасаться баймакцам за свое здоровье.

Месяцы протестов

На последнем сходе граждан, состоявшемся в конце прошлого месяца в Тубинске, по данным организаторов, приняли участие около 200 человек. Сход объединил не только местных, но и привлек внимание жителей соседних районов и городов — на собрании участвовали активисты города Баймак, Хайбуллинского, Бурзянского и Абзелиловского районов.

Протестное настроение против будущего промышленного объекта зародилось еще в конце 2019 года, когда стало известно, что ООО «Семеновский рудник» направил проектную документацию в Башнедра с целью вырыть карьер недалеко от села Тубинск.

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По мнению активистов, разработки могут привести в негодность источники питьевой воды в округе. Также, по их мнению, от взрывных работ может пострадать озеро Талкас — самая большая гордость и туристический центр района, где расположена одноименная здравница республиканского масштаба. Активисты выражают опасение, что взрывные работы могут привести к возникновению трещины в чаше и обмелению озера. Они считают, что взрывные работы и эксплуатация шахт приведет к повышению радиационного фона местности, а это чревато ростом онкологических заболеваний.

Также их беспокоит тот факт, что транспортировка руды будет осуществляться в село Семеновское, где ООО «Семеновский рудник» планирует построить фабрику для переработки руды. А это 55 км по дорогам общего пользования. Местные считают, что таким образом загрязнение воздуха, почвы и природных источников питьевой воды из-за распыления руды неизбежно.

Обращение жителей Тубинска к Главе РБ Радию Хабирову Видео

В обращении жителей Тубинска к главе Башкирии Радию Хабирову говорится, что горнопромышленники планируют разрабатывать месторождение открытым способом, «с устройством карьера, открытых рудоспусков, складов, перегрузки сырья, применением буровзрывной технологии работ, использованием большегрузных транспортных средств». Также отмечается, что при добычи золотоносной руды образуется значительное количество отвалов.

— В отвалах содержится сера. Дренирование с водой серосодержащих соединений из мест разработки и хранение приводит к сильному повышению растворимости тяжелых металлов, содержащихся в рудах, к их биодоступности, то есть, к быстрому проникновению в организм животных и человека, и проявлению токсичных свойств. Попадание атмосферных осадков в места хранения отходов-отвалов приводит к развитию эрозии почв, выносу загрязняющих веществ из накопителя в водоемы, в подземные воды, — рассказывают в видеообращении к главе жители Баймакского района.

Местность вокруг озера Талкас разрабатывалась еще в прошлых веках. Многие дома в Тубинске, по словам самих жителей, построены на местах бывших шахт. Они беспокоятся, что взрывные работы могут спровоцировать движение в почве и привести к разрушению домов.

Отвалов «до отвала»

Горный завод ООО «Семеновский рудник» расположен недалеко от бывшей Семеновской золотоизвлекательной фабрики в том же Баймакском районе. Территория Семеновской ЗИФ содержит около 2,6 млн тонн отходов, в том числе таких токсических элементов, как ртуть, селен, свинец, мышьяк и кадмий. Согласно данным экспертизы Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности, в питьевой воде рядом с фабрикой превышено содержание допустимых показаний по ртути.

О необходимости ликвидации этих отходов правительство региона говорит уже десяток лет, однако до дела так и не доходило. Последние годы власти региона сообщили, что крупные промышленные свалки республики, в том числе Семеновская ЗИФ, будут санированы за счет федеральных средств. Однако не так давно стало известно, что санацией займется именно ООО «Семеновский рудник». Интересно и то, что заявление об этом и информация о планировании разработки месторождения золота возле Тубинска практически совпали по времени.

Схема расположения Тубинского месторождения Фото: соцсети

На санирование Семеновского ЗИФ ООО «Семеновский рудник», по данным администрации района, готов выделить более 200 млн рублей. Что касается рекультивации будущего объекта, как рассказал заместитель главы администрации по экономике и развитию предпринимательства Баймакского района Динар Хисматуллин, отходы карьера будут складироваться рядом. После отработки участка, отвалы покроют черноземом и посеют многолетними травами. А на месте карьера появится искусственный водоем.

По мнению кандидата географических наук, доцента БГПУ, экс-министра экологии РБ Азата Кутлиахметова, опасения местного населения касательно экологии и здоровья беспочвенны, так как, по его данным, месторождение небольшое и планируется завершить разработку за три года. По его источникам, «Семеновский рудник» планирует добывать в год несколько десяток килограммов золота.

— Сейчас проекты не одобряются без обязательства рекультивации после завершения работ. Районной администрации необходимо тщательнее следить за этим. Я считаю, что наибольший вред, к которому может привести разработка месторождения — это изменение ландшафта, — рассказал он корреспонденту Медиакорсети.

При этом отметим, что близ села Тубинск своего часа санации ждет хвостохранилище Тубинской цинко-иловой фабрики, открытой еще в начале прошлого века. Фабрику закрыли в конце 60-х годов, а отходами никто не занимался. По словам Азата Кутлиахметова, сейчас это место зарастает травой, но остается источником вторичного загрязнения окружающей природы. В исследованиях, которые он приводит в своей научной работе, посвященной техногенно-минеральным образованиям башкирского Зауралья и их экологической роли, говорится, что в этом хвостохранилище в депонированном состоянии находится 1,3 т отходов. Среди опасных элементов — ртуть. Отметим, что это место находится недалеко от нового месторождения — в 1-2 км.

Мнения жителей не будут иметь решающего значения

Лицензия на разработку месторождения золота близ Тубинска была выдана еще в 2010 году ЗАО «Недра». В 2018 году ЗАО оказалось частью ООО «Семеновский рудник» и лицензия перешла к ним. Об этом рассказал член Общественной палаты РБ, президент правления некоммерческого фонда Башнедра Расих Хамитов.

По словам Динара Хисматуллина, ООО «Семеновский рудник» — крупнейший налогоплательщик региона. Во все уровни бюджета, по его словам, предприятие направляет около 160-180 млн рублей налогов. Правда, из них небольшая часть достается самому району — 24 млн рублей в год. Тем не менее, по словам Хисматуллина, эти средства имеют весомое значение для преимущественно аграрного района. В предприятии на сегодняшний день трудятся 152 человека, из них 90% — местные жители, уточняет эксперт.

На последнем сходе, где противники разработки месторождения озвучили свое обращение к Радию Хабирову, Дамир Хисматуллин присутствовал. Он считает, что население не хочет понять, что в данном случае противиться разработке месторождения практически бесполезно, вместо этого необходимо извлекать выгоду и, в дальнейшем, следить за исполнением экологических норм и стандартов безопасности.

— Я пытался объяснить собравшимся, что ООО «Семеновский рудник» обязуется нести социальную ответственность перед местными жителями. Они готовы снабдить Тубинск водопроводом, построить объездную дорогу для вывоза руды, помочь с медицинским учреждением в селе, очистить озеро Талкас, зарыбить его. Но народ не хочет слышать и слушать. Разработка золотоносного участка даст новые рабочие места, а они нам нужны, так как в районе высокий уровень безработицы. В том же Тубинске больше ста человек — вынужденные вахтовики, — прокомментировал Медиакорсети Хисматуллин.

Жители Сибая и ближайших к сибайскому карьеру сел Баймакского района все еще сообщают о превышении в воздухе диоксида серы. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

По его словам, пока проект разработки месторождения окончательно не одобрен. После этого в районе проведут публичные обсуждения, однако решения населения будут носить лишь рекомендательный характер, признался чиновник.

Напомним, что противостояние граждан, чиновников и предпринимателей уже породило новую «горячую точку» в этом районе, где уже более года так и не решается проблема федерального значения. Речь идет о соседнем городе Сибай, где из-за тления горной породы выделяется диоксид серы, превышение которого то и дело фиксируют общественники и сами местные жители. Одно из таких превышений в очередной раз было зафиксировано 27 февраля.

Справка

ООО «Семеновский рудник» на сегодняшний день разрабатывает два месторождения в Баймакском районе. Предприятие ведёт открытую разработку Восточно-Семеновского месторождения золото-медно-цинковых и окисленных руд, а также месторождения окисленных руд Юлалы. Среди драгоценных металлов, добываемых компанией — золото и серебро. По данным СПАРК, «Семеновский рудник» принадлежит двум кипрским компаниям: Kuznetskiy Alatau Investors Holding Ltd и Ralmor Enterprises Ltd.

Генеральным директором компании является некто Александр Масютин. Уставной капитал компании составляет 15 млн рублей. Предприятие зарегистрировано в 2005 году, юридический адрес – село Семеновское Баймакского района.

В 2018 году прибыль компании составила 1 млрд 315 990 000 рублей.