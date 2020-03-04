Юбилей столицы Башкирии Радий Хабиров предложил отметить на федеральном уровне
4 марта, 14:46ОбществоАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
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С таким заявлением руководитель региона выступил на заседании уфимского горсовета.
Радий Хабиров поручил муниципальным властям уже сейчас начать подготовку к 450-летию Уфы, чтобы к 2024 году полностью понимать, как этот праздник встретит Уфы.
По данным ГТРК-Башкортостан, глава Башкирии также выступил с инициативой отметить юбилей в 2024 году не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Вопрос празднования 450-летия был поднят на заседание горсовета, которое состоялось сегодня, 4 марта. Там же и обсудили, где может находиться пешеходная улица. Одним из предложений было сделать таковой улицу Октябрьской революции.
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