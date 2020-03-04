Юбилей столицы Башкирии Радий Хабиров предложил отметить на федеральном уровне

Радий Хабиров поручил муниципальным властям уже сейчас начать подготовку к 450-летию Уфы, чтобы к 2024 году полностью понимать, как этот праздник встретит Уфы.

По данным ГТРК-Башкортостан, глава Башкирии также выступил с инициативой отметить юбилей в 2024 году не только на региональном, но и на федеральном уровне.