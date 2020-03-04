Власти Уфы определились, какую улицу хотят сделать пешеходной

Глава муниципалитета сообщил, что планирует сделать пешеходной улицу Октябрьской революции. Он отметил, что разговоры об этом идут уже давно и сообщил, что в настоящее время создали специальную комиссию по обсуждению проекта, сообщает портал «Проуфу».

В настоящий момент, отметил мэр Уфа, идет обсуждение концепция развития города. Всего таких концепций три, одна из них будет принята до конца года, сообщил Мустафин.