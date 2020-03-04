В новом микрорайоне Уфы планируют открыть до конца 2020 года детский сад

К текущему моменту, по данным пресс-службы госкомстроя завершено строительство первой секции объекта. Отмечается, что строительство второй планируют начать в течение недели.

Новый детский сад рассчитан на восемь групп, одна из которых для детей ясельного возраста, на прилегающей территории планируют установить физкультурную и игровую площадки, клумбы, кустарники и газоны.