В новом микрорайоне Уфы планируют открыть до конца 2020 года детский сад
4 марта, 12:27ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Детский сад на 180 мест будет открыт в «Ярком» до конца 2020 года.
К текущему моменту, по данным пресс-службы госкомстроя завершено строительство первой секции объекта. Отмечается, что строительство второй планируют начать в течение недели.
Новый детский сад рассчитан на восемь групп, одна из которых для детей ясельного возраста, на прилегающей территории планируют установить физкультурную и игровую площадки, клумбы, кустарники и газоны.
Еще один детский сад в конце 2021 года откроют в уфимском Кузнецовском затоне. По Башкирии в течение 2020 года появится около 4 тысяч новых мест для образования дошкольников в 24 новых детских садах.
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