В Башкирии заключенным предложили съедать ложки

Глава компании Вадим Фаттахов сообщил РИН Новости, что замена столовых алюминиевых ложек на съедобные аналоги поможем предотвратить их использование не по прямому назначению, в частности, заточку ложки до такого состояния, чтобы использовать ее в качестве холодного оружия.

Господин Фаттахов сообщил, что такой аналог можно употреблять в пищу и есть с его помощью и холодные, и горячие блюда. Состав ложек также не противоречит нормативу питания осужденных.