В Башкирии заключенным предложили съедать ложки
4 марта, 12:04ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С таким предложением в УФСИН обратилась компания "Первые съедобные ложки".
Глава компании Вадим Фаттахов сообщил РИН Новости, что замена столовых алюминиевых ложек на съедобные аналоги поможем предотвратить их использование не по прямому назначению, в частности, заточку ложки до такого состояния, чтобы использовать ее в качестве холодного оружия.
Господин Фаттахов сообщил, что такой аналог можно употреблять в пищу и есть с его помощью и холодные, и горячие блюда. Состав ложек также не противоречит нормативу питания осужденных.
Руководитель компании отметил, что подготовил к отправке вместе с предложением партию съедобных ложен для детального изучения на пригодность использования в учреждениях УФСИН.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей