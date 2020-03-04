В Башкирии врачей будут страховать от ошибок
Во время круглого стола в Курултае Башкирии парламентарии пришли к выводу, что только так можно оградить врачей.
Заместитель председателя Курултая Башкирии Эльвира Аиткулова сообщила, что в регионе выросло число исков о возмещении морального и физического вреда, передает «Стерлитамакский рабочий». Она также отметила, что вопрос материальной ответственности медицинских сотрудников все также остается нерегулированным, именно поэтому есть проблема дефицита медицинских кадров.
По мнению Аиткуловой, до сих пор часто встречаются случаи потребительского экстремизма. Парламентарий отметила, что медиков должен защищать закон и медицинское сообщество, а ответственность за врачебную ошибку нужно страховать.
Министр здравоохранения республики Максим Забелин добавил, что 80% медуслуг оказывают бюджетные организации, что представляет собой главную сложность на пути внедрения системы страхования. Чтобы она заработала, нужно бюджетное финансирование.