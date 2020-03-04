В Башкирии врачей будут страховать от ошибок

Заместитель председателя Курултая Башкирии Эльвира Аиткулова сообщила, что в регионе выросло число исков о возмещении морального и физического вреда, передает «Стерлитамакский рабочий». Она также отметила, что вопрос материальной ответственности медицинских сотрудников все также остается нерегулированным, именно поэтому есть проблема дефицита медицинских кадров.

По мнению Аиткуловой, до сих пор часто встречаются случаи потребительского экстремизма. Парламентарий отметила, что медиков должен защищать закон и медицинское сообщество, а ответственность за врачебную ошибку нужно страховать.