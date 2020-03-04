В Башкирии директор фирмы растратил более 20 млн рублей
4 марта, 16:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В отношении 43-летнего мужчины вынесли приговор в Калининском районном суде.
Суд установил, что генеральный директор компании «ГПА-Башнефтесройналадка» по фиктивным договорам на расчетные счета организаций перечислил более 20 млн рублей на поставку оборудования, которое уже было закуплено.
В результате действий руководителя 114 работника не получили зарплату на общую сумму в размере около 3 млн рублей.
Свою вину обвиняемый не признал, однако ему все равно вынесли приговор по факту растраты с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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