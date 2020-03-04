Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у Аляски

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В Тихом океане, у побережья Аляски, произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Как сообщает RT, со ссылкой на американских геологов, эпицентр подводных толчков залегал на глубине 23 километра, примерно в 50 километрах от острова Амактигнак.
На данный момент нет сообщения о разрушениях и жертвах на острове или на побережье.
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