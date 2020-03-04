Сбербанк отменил брокерскую комиссию на три дня в рамках акции
Сбербанк запустил акцию по отмене брокерской комиссии, которая будет идти с 4 по 6 марта включительно. Акция затрагивает проведение самых востребованных и популярных операций с рыночными инструментами.
Речь идет о покупке и продаже ценных бумаг, валютных инструментах и срочных контрактах на Московской бирже, сообщает NewsNN.
«В последние несколько недель из-за волатильности рынка мы отмечаем высокую востребованность нашими клиентами операций с ценными бумагами, по обмену валюты и других распространенных услуг брокериджа. Обороты по данным операциям только за минувшую неделю увеличились в нашем банке на 50%. Учитывая тот факт, что уже сегодня в Сбербанке зарегистрировано свыше 1,4 миллиона брокерских счетов, нам представляется важным сделать в данный период такого рода услуги для своих клиентов в высшей степени доступными», — пояснил вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов.
Отмечается, что акция не касается операций на внебиржевом рынке, доступном небольшому кругу клиентов (только для квалифицированных инвесторов).