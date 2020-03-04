Руководитель компании «Милка» в Башкирии пойдет под суд по уголовному делу

По данным ведомства, в его отношении возбудили уголовное дело по факту выплаты зарплаты более двух месяцев в размере ниже минимального размера оплаты труда, полная и частичная невыплата заработной платы ( 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следователи считают, что обвиняемый в период с мая по август 2019 года выдавал зарплату 85 сотрудникам в размере ниже МРОТ, иногда и не платит вовсе. Общая сумма долга составила около 7,5 млн рублей.