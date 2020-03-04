Происшествие в Висимской средней школе прокомментировала детский омбудсмен

По словам омбудсмена, нужно выяснить, почему подросток проявлял такую жестокость в отношении школьника и почему присутствовавшие при этом дети проявляли безразличие. Денисова направила письмо в администрацию Добрянского городского округа и попросила, чтобы пострадавшему ребенку была оказана психологическая помощь. Также она попросила принять меры для того, чтобы подобные инциденты больше не происходили: побеседовать с детьми, рассказать им о том, как важно уважать достоинство другого человека, напомнить об ответственности за унижения. Об этом пишет properm.ru.