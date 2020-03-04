Происшествие в Висимской средней школе прокомментировала детский омбудсмен
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова высказалась по поводу инцидента, который произошел в конце февраля в Висимской средней школе (Добрянский район). Школьники записали на видео, как подросток издевался над третьеклассником в школьном спортзале.
По словам омбудсмена, нужно выяснить, почему подросток проявлял такую жестокость в отношении школьника и почему присутствовавшие при этом дети проявляли безразличие. Денисова направила письмо в администрацию Добрянского городского округа и попросила, чтобы пострадавшему ребенку была оказана психологическая помощь. Также она попросила принять меры для того, чтобы подобные инциденты больше не происходили: побеседовать с детьми, рассказать им о том, как важно уважать достоинство другого человека, напомнить об ответственности за унижения. Об этом пишет properm.ru.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета и комиссии по делам несовершеннолетних проверяют действия подростков и выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что у потерпевшего задержка умственного развития и над ним часто издевались школьники.