Правительство РФ вернется к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутат Госдумы Валерий Гартунг напомнил, что в 2016 году, когда правительство отменяло индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что при появлении денег Минфин поднимет на обсуждение этот вопрос. Парламентарий спросил, что происходит сейчас. Об этом пишет fedpress.ru.

По словам Силуанова, в данный момент у правительства имеются ресурсы, но они будут направлены на то, чтобы реализовать инициативы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Не останется без внимания и вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. На сегодняшний день в полной мере индексируются пенсии лишь у неработающих пенсионеров, отметил министр финансов.