Под номером 64: в мэрии Уфы прокомментировали историю сироты, живущей с сыном в бане

Сегодня, 4 марта, в нашу редакцию поступил комментарий от администрации Уфы по поводу ситуации, в которой оказалась уфимка Наталья Зырянова.

Её история привлекла массовое внимание после того, как в соцсетях появился видеоролик Натальи, стоящей на коленях перед Домом Республики, в руках она держала заявление, которое подала на имя глав Башкирии Радия Хабирова.

Уже вскоре после публикации стали поступать комментарии от официальных лиц, утверждающих, что на самом деле ситуация не так критична, как ее представляет Наталья Зырянова.

Наиболее исчерпывающий комментарий предоставила администрация города.

По данным мэрии, Калининский районный суд Уфы 29 мая 2017 года удовлетворил исковые требования Натальи Зыряновой о восстановлении пропущенного срока на подачу заявления для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

- Мы неоднократно разъясняли Зыряновой Наталье о том, что необходимо обратиться в администрацию Демского района Уфы и встать на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Однако она не приходила, с заявлением о постановке на учет не обращалась, встала на учет только в декабре 2018 года, - говорится в официальном комментарии администрации Уфы. - Уже после этого распоряжением главы администрации Демского района столицы № 549 от 07 декабря 2018 года Зырянову Наталью включили в список по обеспечению жилыми помещениями. В первую очередь администрация города исполняет судебные решения, среди которых Зырянова под номером 64.

В мэрии также сообщили, что распоряжением правительства РБ №143-р от 01 марта 2018 года городу выделили субвенции в размере 136,9 млн.рублей. На эти средства администрация города приобрела сто квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в микрорайоне «Затон» (ул. Полковника Меликова, 16). Объект должны были сдать не позднее 10 декабря 2019 года, однако застройщик нарушил условия. В декабре 2019 года передал только секцию «А». Достроить секцию «Б» планируется во втором квартале 2020 года, а передать жилые помещения - до 30 сентября 2020 года.

- Таким образом, жилье Наталья Зырянова получит в сентябре 2020 года, после того как этот дом передадут в муниципальную собственность. Этот вопрос находится на контроле администрации города Уфы, - заверили в столичной мэрии, уточнив при этом, что ранее, в 2017 году, в устной форме Наталье Зыряновой предлагали заселиться в одно из общежитий города, однако, она отказалась.