Online-магазинам придадут ускорение

Национальный почтовый оператор и крупнейший сервис поиска и подбора товаров запустили пилотный проект по интеграции и подключению онлайн-ритейлеров к логистическим возможностям «Почты России», пишет rosbalt.ru.

Пока сервис доступен для московских интернет-магазинов, но позднее им смогут воспользоваться и клиенты в других российских регионах.

Для партнеров «Яндекс.Маркета» процесс подключения к сервису будет максимально упрощен. Им не придется подписывать договор на бумаге, а потом ждать его согласования. Оформить соответствующее соглашение с национальным почтовым оператором можно через личный кабинет на «Яндекс.Маркете», просто заполнив и отправив заявку на подключение. После того как заявка будет одобрена, магазин получит доступ в личный кабинет корпоративного клиента «Почты России». Пополнив баланс, любая компания сможет приступить к отправке своих товаров, задействуя логистические мощности «Почты России». Сдать и получить посылку можно в отделениях почтовой связи. По мере развития сотрудничества с «Яндекс.Маркетом» и масштабирования проекта на другие регионы будут подключаться новые точки по всей стране из 42 тысяч отделений почтовой связи.

В «Почте России» особый акцент делают на том, что онлайн-ритейлерам предлагаются весьма выгодные условия предоставления логистических услуг. Например, отправка посылки весом до пяти килограммов из российской столицы в Уфу будет стоить магазину всего 126 руб. без НДС. Тариф на внутригородскую пересылку составит от 82,5 руб.

«Яндекс.Маркет» автоматически рассчитает и добавит в предложения онлайн-ритейлера условия доставки в 15 городов: Уфу, Киров, Смоленск, Вологду, Тверь, Копейск, Великий Новгород, Энгельс, Салават, Обнинск, Алексин, Тихвин, Дмитров, Воскресенск и Краснокамск. Автоматически условия доставки будут рассчитываться для более чем двух тысяч категорий товаров — а именно тех, вес и габариты которых известны «Яндекс.Маркету». Кроме того, для расчета сервисом будут использованы данные из прайс-листов магазинов.

Национальный почтовый оператор и сервис «Яндекс.Маркет» рассчитывают, что благодаря совместному проекту интернет-магазины получат доступ к региональным рынкам на всей территории России и сократят свои издержки на логистические услуги. «Интеграция „Яндекс.Маркета“ и „Почты России“ поможет интернет-магазинам найти новую аудиторию в регионах, доставлять туда свои товары по выгодной цене и, тем самым, сократить издержки на логистические услуги. Но от этого сотрудничества выигрывают не только продавцы — региональные пользователи получают доступ к ассортименту столичных магазинов. По нашим исследованиям, большинство россиян предпочитают самостоятельно забирать свои онлайн-заказы, в том числе из отделений Почты России», — отметила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.

В соответствии со стратегией развития национального почтового оператора, одобренной в декабре прошлого года, «Почта России» должна стать «первоклассной почтово-логистической компанией». «Почта России» активно развивает сотрудничество с маркетплейсами и модернизирует свою логистическую сеть. Развитие сети сортировочных центров уже позволило сократить сроки доставки посылок. В ноябре прошлого года «Почта России» объявила, что время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней.

Именно столько, отмечают эксперты, готовы ждать свой заказ покупатели из крупных городов, на которых приходится две трети потоков e-commerce.