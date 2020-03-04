Лица Победы. Равгат Шагнетдинов: В бою получил тяжелое ранение, ампутирована рука

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Шагнетдинов Равгат Хуснутдинович, 1926 года рождения.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом «Красная Звезда».

Из наградного листа:

«Тов. Шагнетдинов участвовал в боях в составе 1168 Краснознаменного полка 346 Краснознаменной дивизии в должности командира расчета 82 мм минометов.Неоднократно участвуя в боях, имеет на своем счету свыше двух немецких пулеметов и до взвода пехоты противника. В бою получил тяжелое ранение, ампутирована рука».

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