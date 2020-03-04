Кузница кадров «Почты России»: как «омолаживается» федеральный почтовый оператор

Одной из победительниц стала Елизавета Зонова – она проработала задачу «Почты России» и предложила ряд мер по развитию социальной и бизнес-функции компании, пишет «Комсомольская правда». Награду студентке вручил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

«Сегодня «Почта России» находится на пути масштабной трансформации в цифровую компанию с фокусом на предоставление почтово-логистических услуг и социальных сервисов гражданам нашей страны. На пути глобальных изменений нам очень важен свежий взгляд, нестандартное мышление, которым обладает молодежь. Я буду рад видеть Елизавету Зонову, которая успешно решила кейс «Социальная платформа Почты России», в числе стажеров, а в дальнейшем, возможно, и наших сотрудников», – сказал Акимов.

Стажировки перспективных студентов – не единственный механизм привлечения и обучения молодых кадров в компании. В 2020 году в Почте России запущен Корпоративный университет. Университет станет платформой для развития профессиональных компетенций и цифровой обучающей среды. «Залог успеха - в умении быть открытым новому, находить разумный баланс между накопленными знаниями и использованием инновационных технологий. Мы создаём условия для развития наших сотрудников, что имеет первостепенное значение. Нам важно дать нашим людям возможность использовать лучшие практики и динамично непрерывно меняться, становясь лидерами цифровой трансформации», – рассказывает руководитель Корпоративного университета Юлия Чередникова.

Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

В Почте России активно разрабатываются механизмы практик, стажировок и взаимодействия с вузами.