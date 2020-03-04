Индонезия: у гражданина России подозревают коронавирус

Глава управления здравоохранения провинции Бали Кэтута Суарджайю сообщил, что в больнице находятся несколько иностранцев, в том числе один гражданин России. Все они проходят тесты, которые должны подтвердить или опровергнуть присутствие коронавируса в организме.