Индонезия: у гражданина России подозревают коронавирус

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Россиянина доставили в больницу на Бали. У него подозревают наличие коронавируса.
Глава управления здравоохранения провинции Бали Кэтута Суарджайю сообщил, что в больнице находятся несколько иностранцев, в том числе один гражданин России. Все они проходят тесты, которые должны подтвердить или опровергнуть присутствие коронавируса в организме.
Первым туристом, вызвавшим подозрение медиков был японец, прилетевший на остров на самолете, пишет RT.
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