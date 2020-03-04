«Готовимся к худшему»: в МЧС Башкирии признались, что готовятся к сильному паводку

В МЧС по Башкирии признались, что готовятся к наихудшему сценарию паводка. Глава пресс-службы ведомства Алик Шарафутдинов заявил, что план по устранению всех возможных негативных ситуаций, связанных с будущим паводком, уже готов. Его в настоящее время согласовывают в правительстве региона.

Напомним, что ранее и глава Башкирии Радий Хабиров предупредил на оперативке о том, что в республике может быть сильный паводок.

К такому выводу он пришел потому что в регионе выпало довольного снега. В то же время глава республики отметил, что прогнозы весьма размытые, но добавил, что в реках и водохранилищах большая наполняемость.