«Готовимся к худшему»: в МЧС Башкирии признались, что готовятся к сильному паводку
7 млн рублей потратят власти на противопадковые меры.
В МЧС по Башкирии признались, что готовятся к наихудшему сценарию паводка. Глава пресс-службы ведомства Алик Шарафутдинов заявил, что план по устранению всех возможных негативных ситуаций, связанных с будущим паводком, уже готов. Его в настоящее время согласовывают в правительстве региона.
Напомним, что ранее и глава Башкирии Радий Хабиров предупредил на оперативке о том, что в республике может быть сильный паводок.
К такому выводу он пришел потому что в регионе выпало довольного снега. В то же время глава республики отметил, что прогнозы весьма размытые, но добавил, что в реках и водохранилищах большая наполняемость.
В связи со своим обращением он дал правительство региона подготовиться к паводку. Ответственность руководитель Башкирии возложил на первого вице-премьера Андеря Назарова. В качестве первых заданий было дано рассмотреть готовность к паводку на заседании правительства или комиссии по ЧС.