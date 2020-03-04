«Это фейк!»: глава администрации Башкирии рассказал, что его дети живут в России

По его словам, коллеги показали ему некий «сливной бачок» башкирского интернета, в котором было написано, что дети Александра Сидякина живут и учатся за рубежом.

Он рассказал, что эту информацию распространяют в телеграм-каналах Башкирии.

Сидякин заявил, что это абсолютно фейковая новость – и убедиться в этом нетрудно.