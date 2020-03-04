«Это фейк!»: глава администрации Башкирии рассказал, что его дети живут в России
4 марта, 08:43ОбществоНадежда ВалитоваФото: glavarb.ru
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Александр Сидякин опубликовал пост, в котором призвал всех «не засорять голову всякими фейками».
По его словам, коллеги показали ему некий «сливной бачок» башкирского интернета, в котором было написано, что дети Александра Сидякина живут и учатся за рубежом.
Он рассказал, что эту информацию распространяют в телеграм-каналах Башкирии.
Сидякин заявил, что это абсолютно фейковая новость – и убедиться в этом нетрудно.
Глава администрации Башкирии рассказал, что его старший сын учится в Высшей школе экономики, дочка – в московской школе 648, а сын, которому не исполнился годик, живет с папой в Уфе.
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