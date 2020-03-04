Блогер Екатерина Диденко рассказала о "подарке" от погибшего мужа

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 4 марта, сообщает газета «Известия».

По словам Екатерины, время смерти её супруга - 29 февраля ближе к часу ночи. Она отметила, что он специально умер не в её день рождения, а на следующий день.

Кроме этого, она добавила, что ждёт доставки подарка от мужа - своего портрета. Сюрприз был заказан заранее, однако прислать вовремя его не успели.