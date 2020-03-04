Блогер Екатерина Диденко рассказала о "подарке" от погибшего мужа
4 марта, 21:56ОбществоФото: flickr.com
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Российский блогер Екатерина Диденко, у которой во время празднования дня рождения в банном комплексе погиб муж и двое друзей, заявила, что время гибели супруга является для неё подарком.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 4 марта, сообщает газета «Известия».
По словам Екатерины, время смерти её супруга - 29 февраля ближе к часу ночи. Она отметила, что он специально умер не в её день рождения, а на следующий день.
Кроме этого, она добавила, что ждёт доставки подарка от мужа - своего портрета. Сюрприз был заказан заранее, однако прислать вовремя его не успели.
Причиной смерти супруга Екатерины и двух друзей семьи стало отравление углекислым газом из-за того, что на вечеринке в честь дня рождения блогера было использовано для эффекта пара в бассейне около 25 килограммов сухого льда.
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