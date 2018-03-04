В Башкирии упростили оплату за капитальный ремонт

Электронный способ получения квитанций выбрали уже около трех тысяч собственников.
Собственники жилья могут получать квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт на свою электронную почту и оплачивать его, не выходя из дома, сообщили в пресс-службе администрации города.
Чтобы изменить способ получения квитанции необходимо обратиться с заявлением лично в региональный оператор или через официальный сайт в разделе «Электронная приемная».
Взнос на капремонт можно оплачивать без комиссии в любом отделении Сбербанка, сообщив номер лицевого счета или адрес помещения. Если по каким-то причинам собственники не получают квитанции для оплаты взноса, необходимо обратиться в Региональный оператор по телефонам 8-800-775-69-77 либо в отдел учета взносов по адресу: г. Уфа, ул. Бессонова, д. 2а (3-й этаж), тел: 8 (347) 216-31-36, 8 (347) 216-32-53.