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В Башкирии упростили оплату за капитальный ремонт
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В Башкирии упростили оплату за капитальный ремонт

Сегодня, 12:19Общество
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