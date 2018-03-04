В Башкирии упростили оплату за капитальный ремонт

Собственники жилья могут получать квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт на свою электронную почту и оплачивать его, не выходя из дома, сообщили в пресс-службе администрации города.

Чтобы изменить способ получения квитанции необходимо обратиться с заявлением лично в региональный оператор или через официальный сайт в разделе «Электронная приемная».