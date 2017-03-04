По дороге в уфимский цирк в аварию попала фура с белыми тиграми: подробности

По дороге в Уфу из Волгограда везли тигров редкой породы. В ночь на субботу, 4 марта, на трассе Москва – Челябинск возле села Северное фура с животными съехала в кювет. О происшествии в полицию сообщил владелец грузовика, оборудованного системой ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе УМВД Оренбургской области.

Владелец транспорта, сдавший его в аренду, рассказал, что несколько часов автомобиль находится без движения. Белых тигров перевозили из цирка Волгограда в уфимский цирк. С фурой шел автомобиль сопровождения и кормом.

- На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Машина находилась недалеко от автодороги, - сообщили в пресс-службе УМВД Оренбургской области. - Водителя на месте не обнаружено, как и автомобиля сопровождения.

Из кузова фуры доносились звуки. На место происшествия из Уфы приехал дрессировщик. Когда фуру вскрыли, то увидели клетки с пятью тиграми. По словам дрессировщика, тигры в результате аварии не пострадали.

- Организованы дорожные службы для расчистки снега вокруг автомобиля, ожидается прибытие спецтехники, - рассказали в полиции. - Проводится работа по установлению местонахождения водителя и машины спецсопровождения.

На происшествие оперативно откликнулся глава минприроды России Сергей Донской, он дал поручение Росприроднадзору подключиться к расследованию ситуации с белыми тиграми, которых бросили в грузовике на трассе в Оренбургской области.

- Очень важно, чтобы звери не пострадали - я дал поручение Росприроднадзору подключиться. Дрессировщик не сможет оценить ситуацию и состояние животных в полной мере, если они получили увечья в связи с аварией... В новом законе мы отрегулируем правила перевозки животных и санкции за их нарушение, - написал Донской на своей странице в соцсети Facebook.

Министр заявил, что сейчас тигров нужно направить в оборудованное для передержки место, где с ними будут работать ветеринары, а к компании-перевозчику и сбежавшему водителю должны быть вопросы.

- Со стороны водителя - это жестокое отношение к редким видам животных, тем более что звери краснокнижные, - добавил Сергей Донской.