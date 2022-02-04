Завалы снега, студенты-медики и портрет Мишустина. Итоги недели в Башкирии

Глава региона Радий Хабиров на своем оперативном совещании возмутился тому, что студенты-медики не приступили к запланированной работе в поликлиниках. При этом сами студенты объяснили MKset, что выходить в медучреждения по приказу они должны были только на следующий день, 1 февраля. Также оказалось, что 31 января после оперативки Хабирова их попросили выйти в поликлиники, правда, предупредили их всего за час до выхода в смену.