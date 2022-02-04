В Ульяновской области загорелась крупная фабрика

Под Ульяновском в населенном пункте Енганаево на улице Профсоюзная, дом 29 Б четвертого февраля произошел пожар.

Огонь охватил цех отдельно строящегося здания, где изготавливали двери. Пламя бушевало на площади 9 000 квадратных метров. Об этом информирует iz.ru. Данные о жертвах и пострадавших отсутствуют. Причину пожара установят эксперты-криминалисты.

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