В Уфе 130 родителей неделю не могли вовремя закрыть больничные из-за ошибки

В одной из уфимских поликлиник около 130 родителей вышли с больничного по уходу за ребенком, но на работе им сообщили, что их больничный все еще открыт, несмотря на наличие электронного листка нетрудоспособности.

Сильный рост заболеваемости коронавирусом среди детей сыграл злую шутку с их родителями. В редакцию Mkset обратилась мама школьницы, которая 20 января ушла на больничный по уходу за ребенком, у которого был подтвержден коронавирус. Однако после того, как мать ребенка закрыла больничный лист и получила на руки электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН), ее ждал сюрприз. В отделе кадров на работе уфимке сообщили, что её больничный лист все еще не закрыт в электронной системе, и она все еще находится на больничном по уходу за ребенком несмотря на то, что уже вышла на работу. Женщина обратилась в поликлинику, где ей сообщили, что в такой ситуации оказалась не одна она. С похожей проблемой столкнулись около 130 родителей. В поликлинике никакого плана действий в сложившейся ситуации не предложили, но сказали, что, как только ошибку исправят, о закрытии больничного листа станет известно на портале Госуслуги. С того дня, как женщина «закрыла» свой больничный, прошла неделя. Женщина чрезвычайно обеспокоена тем, каким образом затянувшийся без болезни больничный повлияет на её заработную плату. Корреспондент Mkset обратился в Минздрав Башкирии за комментарием. Периодически возникают технические ошибки. Все ошибки фиксируются и отправляются в техническую службу для их решения и исправления. Данная ситуация находится на контроле, ожидаем ответа.Минздрав Башкирии Тем временем в личном кабинете женщины на сайте Фонда страхового страхования красуется «закрытый» больничный лист, однако находится он в статусе «продлен». Неизвестно, каким образом данную техническую ошибку расценит работодатель, ведь по бумагам работник провел на больничном добрую половину месяца.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter