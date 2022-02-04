В Уфе 130 родителей неделю не могли вовремя закрыть больничные из-за ошибки

Сильный рост заболеваемости коронавирусом среди детей сыграл злую шутку с их родителями. В редакцию Mkset обратилась мама школьницы, которая 20 января ушла на больничный по уходу за ребенком, у которого был подтвержден коронавирус. Однако после того, как мать ребенка закрыла больничный лист и получила на руки электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН), ее ждал сюрприз.
В отделе кадров на работе уфимке сообщили, что её больничный лист все еще не закрыт в электронной системе, и она все еще находится на больничном по уходу за ребенком несмотря на то, что уже вышла на работу.
Женщина обратилась в поликлинику, где ей сообщили, что в такой ситуации оказалась не одна она. С похожей проблемой столкнулись около 130 родителей. В поликлинике никакого плана действий в сложившейся ситуации не предложили, но сказали, что, как только ошибку исправят, о закрытии больничного листа станет известно на портале Госуслуги. С того дня, как женщина «закрыла» свой больничный, прошла неделя. Женщина чрезвычайно обеспокоена тем, каким образом затянувшийся без болезни больничный повлияет на её заработную плату.
Корреспондент Mkset обратился в Минздрав Башкирии за комментарием.
Периодически возникают технические ошибки. Все ошибки фиксируются и отправляются в техническую службу для их решения и исправления. Данная ситуация находится на контроле, ожидаем ответа.Минздрав Башкирии
Тем временем в личном кабинете женщины на сайте Фонда страхового страхования красуется «закрытый» больничный лист, однако находится он в статусе «продлен». Неизвестно, каким образом данную техническую ошибку расценит работодатель, ведь по бумагам работник провел на больничном добрую половину месяца.