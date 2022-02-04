Жители Башкирии атаковали соцсети Хабирова с жалобами на долгое ожидание ПЦР-тестов

В комментариях под каждым постом главы Башкирии граждане жалуются на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов, а также на сложности в вызовом врача на дом.

Жалуются жители Уфы и всей Башкирии Радию Хабирову под последними постами по большей части на медицинские проблемы. Жители не голословно жалуются на работу лабораторий и поликлиник, а рассказывают конкретные истории с указанием персональных данных людей, которые попали в коронавирусную ловушку. Кто-то жалуется на невероятно долгое ожидание результата ПЦР-тестов, по словам обращающихся за помощью на странице главы республики, люби успевают попасть на госпитализацию с поражением легких, но при этом их результаты анализов все еще не поступили им. Среди жалоб также многочисленные обращения по поводу отсутствия бесплатных лекарств от коронавируса. Однако в редакцию Mkset обращалась мама ребенка у которого выявили коронавирус. По ее словам 7-летнему ребенку бесплатно выдали упаковку противовирусного препарата для детей старше 12 лет и для взрослых и один блистер жаропонижающего препарата в таблетках. Но основные претензии жителей и Уфы и других городов Башкирии заключаются в долгом ожидании или же и вовсе в потере результатов ПЦР-тестов, а также в длинных очередях в боксы для температурящих больных. Разбавляют медицинские жалобы лишь жалобы на снег, которым завалены улицы Уфы. В сегодняшнем материале mkset о снеге в Уфе жители показали, что происходит в их дворах.

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