В Башкирии число заболевших ковидом школьников за неделю увеличилось в три раза

В Башкирии количество заболевших детей, которые обучаются в школах, увеличилось почти в три раза - с 0,7% до 1,9%. Об этом сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на заседании оперштаба.
Известно, что на данный момент в Башкирии заболели 9,2 тысяч подростков, всего в республике насчитывается около 488 тысяч школьников.
При этом среди учителей заболеваемость гораздо выше - практически 6% педагогов находятся на больничном. На данный момент по решению властей на карантине находятся 216 школ и 14 колледжей. Также половину уфимских школ перевели на дистанционное обучение.
Ранее оперштаб решил не переводить школьников Башкирии на полный формат дистанционного обучения. Чиновники считают, что раз сейчас болеют только 1,9% детей от общего количества, то и переводить полностью всех на онлайн-формат нет смысла. При этом число заболевших растет с каждым днем.