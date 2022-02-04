СберСтрахование выяснил, сколько жителей Уфы считает своё здоровье удовлетворительным

Около половины уфимцев оценивает своё здоровье как хорошее (38,7%) или очень хорошее (5,6%), а ещё 45,5% считают его удовлетворительным, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование в результате опроса в городах с населением более 500 тыс. человек.

Примечательно, что мужчины довольны состоянием своего организма чаще, чем женщины: оценки «хорошее» и «очень хорошее здоровье» дали 49,3% мужчин и 33,7% женщин. Однако оценка падает с возрастом: если в группе респондентов 18–30 лет здоровыми себя считают 71,4% человек, то среди 50–60-летних таковых уже только 20%. В Уфе состояние своего здоровья положительно оценивают 44,5%. Это один из лучших показателей по стране, Уфа входит в топ-10 российских регионов с самой высокой самооценкой здоровья. При этом 58,2% опрошенных уфимцев заявили, что относятся к своему здоровью внимательно или очень внимательно, а 15,2% заботятся об улучшении его состояния и соблюдают принципы здорового образа жизни. Особенно трепетно подходят к заботе о здоровье женщины: среди них три четверти (72,4%) тех, кто следит за здоровьем внимательно или очень внимательно. Среди мужчин таких респондентов только 56%. Также более четверти уфимцев (29%) в свободное время занимается спортом, 72,9% обязательно употребляют свежие овощи и фрукты, 76% не курят, а 62% употребляют алкоголь реже раза в месяц. Исследование также показало, что 45% жителей города обращаются к врачу несколько раз в год, а 29% — даже реже одного раза в год. При этом более половины опрошенных (59%) заявили, что относятся к рекомендациям врачей невнимательно. Между тем более четверти опрошенных уфимцев (28,9%) рассказали, что у них самих или их близких есть опасные заболевания либо они страдают от их последствий — например, инфаркта или инсульта. Как показало исследование, женщины подвержены этим болезням больше мужчин: соотношение составило 30,8% против 19%. По словам Дениса Кузьмина, директора дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка, забота о своем физическом состоянии стала сегодня нормой для многих. Но только заботы порой недостаточно — с различными критическими заболеваниями могут столкнуться даже люди, которые ведут здоровый образ жизни. Кроме того, согласно опросу Сбербанка, диспансеризацию в последние два года проходило менее половины (47,7%) респондентов. При этом участники опроса признают, что опасаются заболеть онкологией (31,6%), пережить инсульт (11%) или инфаркт (8,6%), так как лечение и реабилитация занимает много физических и моральных сил, а также может стоить очень дорого. Денис Кузьмин надеется, что все их клиенты будут здоровы, но в том случае, если придётся столкнуться с недугом, поможет новая программа СберСтрахования "Защита от серьёзных болезней". Она покрывает риски рака, кардио- и нейрохирургии, а также трансплантации костного мозга в России или за рубежом. Компания не только оплачивает лечение, но и полностью организует его. Так пациент сможет оперативно получить необходимую помощь, а родственники не потратят времени и средств на поиск подходящей больницы и смогут сконцентрироваться на других важных вопросах. Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка рассказал о Полисе "Защита от серьёзных болезней", который помогает своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь в случае диагностирования непредвиденных болезней. Клиенты могут получить консультации, как правильно пройти обследование в рамках ОМС, чтобы быть уверенным в своем здоровье. При этом, по условиям программы, пациентам доступно лечение в России и за рубежом, в том числе в течение 120 дней после окончания срока действия полиса. Клиентам доступно два варианта программы: первая предполагает лечение на территории России, вторая — в России, Испании, Южной Корее, Израиле, Турции. В случае если лечение не может быть проведено на территории стран, указанных в договоре, оно будет организовано в другом государстве. Страховое покрытие также различается — в зависимости от варианта программы. В первом случае лимит по рискам онкологии, кардио- и нейрохирургии составляет 6 млн рублей, а по трансплантации костного мозга — 20 млн рублей. По второй программе лимиты составляют 20 и 85 млн рублей соответственно. Полис оформляется на три года, при этом оплата проводится каждый год равными суммами. Тариф зависит от варианта программы и возраста клиента. Застраховать можно как взрослого до 67 лет, так и ребёнка от 0 лет. Приобрести полис можно на сайте СберСтрахования, Сбера, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

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