Российская компания "Промомед" создала новый противоковидный препарат

Российская компания "Промомед" создала новый противоковидный препарат
Российская компания "Промомед" создала новый противоковидный препарат
Сегодня, 14:01ОбществоФото: pixabay.com
Фармацевтическая компания “Промомед” получила регистрацию на использование в Российской Федерации нового лекарства от COVID-19. В основе препарата “Эсперавир” международно признанная молекула.

Аналитики отметили, что отныне в России доступны международные протоколы лечения коронавирусной инфекции. Препарат максимально эффективен, если его применять на начальной стадии заболевания. При этом его можно использовать амбулаторно, пишет newizv.ru.

В “Эсперавире” содержится молекула молнупиравира. Она вносит ошибки при копировании вирусного РНК. Проще говоря, препарат препятствует размножению коронавируса и распространению его по организму. До этого момента для лечения COVID-19 в российских медучреждениях применялись только препараты на основе молекулы – фавипиравира. После регистрации нового лекарства у медиков появилась альтернатива. Теперь они могут применять то, на что пациент лучше реагирует.

Главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал, что действие “Эсперавира” хорошо изучено на мировом уровне. Проведено примерно 10 клинических исследований, в том числе специалистами компании “Промомед”. Здесь разработали оригинальную технологию и провели все стадии клинической апробации. Исследования в РФ проводились с декабря прошлого года в 16 медицинских центрах, расположенных в разных регионах.

Свой первый противовирусный препарат “Промомед” вывел на российский рынок еще в середине 2020 года. “Эсперавир” эксперты называют новым словом в лечении коронавирусной инфекции.

Председатель совета директоров ГК “Промомед” Петр Белый подчеркнул, что “Эсперавир” снижает риск госпитализации из-за “уникальных противовирусных мишеней”. Препараты с аналогичной основой успешно применяются в Соединенных Штатах, Японии и других государствах.

По словам директора по новым продуктам ГК “Промомед” Киры Заславской, клинические исследования доказали эффективность “Эсперавира”. На пятые сутки лечения у 80% пациентов не было в организме коронавируса, а 40% пациентов, склонных к тяжелому протеканию инфекции, были полностью исцелены.

“Промомед” – один из ключевых игроков российского фармрынка. В арсенале компании 200 наименований препаратов, в том числе самых инновационных. Некоторые лекарства, изготовленные фармгигантом, входят в перечень рекомендаций Минздрава, касающийся лечения коронавирусной инфекции.

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