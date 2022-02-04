Российская компания "Промомед" создала новый противоковидный препарат

В “Эсперавире” содержится молекула молнупиравира. Она вносит ошибки при копировании вирусного РНК. Проще говоря, препарат препятствует размножению коронавируса и распространению его по организму. До этого момента для лечения COVID-19 в российских медучреждениях применялись только препараты на основе молекулы – фавипиравира. После регистрации нового лекарства у медиков появилась альтернатива. Теперь они могут применять то, на что пациент лучше реагирует.